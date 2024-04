PressPitch.io is a community-driven public relations (PR) software. We bring together journalists, SMEs and startups to connect and collaborate directly. It provides a DIY solution to small businesses to accelerate their media presence and help journalists conduct quick interviews and surveys on the go. Show Less to accelerate their media presence and help journalists conduct quick interviews and surveys on the go.

Categorieën :

Website: presspitch.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan PressPitch.io. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.