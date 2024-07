Powerful Medical

PMcardio is een klasse IIb-gecertificeerd medisch AI-aangedreven hulpmiddel dat is ontworpen om elektrocardiogramgegevens (ECG) te interpreteren voor de diagnose en behandeling van verschillende hart- en vaatziekten. PMcardio is toegankelijk als smartphone-applicatie en ondersteunt 39 cardiovasculaire diagnoses, waaronder een reeks ritmes, geleidingsafwijkingen, ectopieën, asafwijkingen, infarcten en hypertrofieën. PMcardio werkt met elk ECG met 12 afleidingen, ongeacht de toestand ervan, en zet ECG-gegevens om in digitaal formaat voor verbeterde leesbaarheid en uitwisseling. De geavanceerde mogelijkheden voor beeldherkenning maken directe interpretatie mogelijk van ECG's die uit elke bron zijn genomen, inclusief directe beelden van het computerscherm van de gebruiker. Daarnaast biedt de PMcardio-applicatie directe diagnose- en behandelplannen, en kunnen gebruikers deze rapporten veilig exporteren. PMcardio werkt ook op alle smartphones en kan werken met alle 12-afleidingen ECG-machines, waardoor het een toegankelijk en veelzijdig hulpmiddel is voor ECG-interpretatie.

Website: powerfulmedical.com

