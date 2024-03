Power Personas is een door AI aangedreven platform voor gedragssegmentatie en personalisatie waarmee u eenvoudig ICP’s en koperspersona’s kunt creëren die u automatisch laten zien hoe u uw inhoud, berichten en branding kunt afstemmen op uw klanten, zodat het een grotere impact heeft. Of u zich nu op één type klant of op meerdere cohorten richt, onze op wetenschap gebaseerde, mensgerichte aanbevelingen helpen vrijwel iedereen in uw team.

