Pobuca Connect

Upgrade uw team met een veelzijdige app voor contactbeheer, converteer uw meerdere zakelijke contactlijsten naar één uniform adresboek en open dit via internet, mobiel of zelfs vanuit Outlook en Gmail. Voeg aangepaste velden en tags toe om uw contacten te organiseren, activiteiten bij te houden, taken in te stellen en uw contacten automatisch te verrijken met behulp van LinkedIn en e-mailhandtekeningen. Proef- en freemium-versie beschikbaar om het vandaag nog te ervaren!

Website: pobu.ca

