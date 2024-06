Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Plum is een pop-upbouwer zonder code waarmee u professioneel ogende pop-ups voor uw website kunt maken en aanpassen zonder enige codeerervaring. Het is ontworpen om bedrijven te helpen de verkoop te stimuleren, leads vast te leggen en bezoekers effectiever te betrekken. Belangrijkste kenmerken: * Aanpasbare pop-upsjablonen - Plum biedt een breed scala aan vooraf ontworpen pop-upsjablonen die u eenvoudig kunt aanpassen aan uw branding. * Geavanceerde targetingopties - U kunt pop-ups weergeven aan specifieke doelgroepsegmenten op basis van hun gedrag of kenmerken, zoals nieuwe bezoekers, terugkerende klanten, winkelwagenverlaters, enz. * Integratie met verschillende tools - Plum kan naadloos worden geïntegreerd met populaire platforms zoals Shopify, WordPress, Squarespace en meer. * Analyse en optimalisatie - Met deze tool kunt u de prestaties van uw pop-up volgen en aanpassingen maken om de resultaten te optimaliseren. * Gebruiksvriendelijke interface - Plum's drag-and-drop-editor maakt het voor iedereen gemakkelijk om pop-ups te maken en te publiceren zonder enige codeervaardigheden. * Betaalbare prijzen - Plum biedt zowel gratis als betaalde abonnementen, waardoor bedrijven van elke omvang kunnen profiteren van de functies ervan.

Website: plumpopup.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Plum. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.