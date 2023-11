De applicatie werkt met de vertrouwde Plenda methode, waarbij huiswerk wordt genoteerd, ingeplant en afgevinkt. Voer eenvoudig een vak in, herhaal het om je rooster te vullen en voer direct je huiswerk in. Vul je naschoolse activiteiten in en plan eenmalige taken in je takenlijst. Veel taken op een dag? Plan een pauze tussen je taken. Taak niet afgerond of ’n wijziging in het rooster? Schuif eenvoudig de taak of het vak naar een andere dag.

