Maak kennis met Planrow, een tool voor taakbeheer en het maken van notities waarmee u uw dag, week, maand en jaar kunt plannen. Het is ontworpen en gebouwd om u te helpen uw grote plannen te voltooien door de kleinere stappen te formuleren en te organiseren die u moet nemen om daar te komen. De typische, eenvoudige to-do-lijst leidt tot onvoldoende vooruitdenken en het niet zinvol verplaatsen van de naald. Planrow biedt een progressieve planningsworkflow, zodat uw dagelijkse taken diepgaand en impactvol zijn. De gebruikelijke workflow voor het maken van aantekeningen en het maken van kennisbanken maakt ons vatbaar voor niet-bruikbare kennisaccumulatie en overplanning. Planrow maakt taken en notities interoperabel, zodat u uw ideeën in daden kunt omzetten. Door uw langetermijnaantekeningen en taken voor de huidige termijn samen te brengen, helpt Planrow u uw tijd te plannen vanuit een plaats van alomvattend denken. Dit helpt u actie te ondernemen op wat cruciaal is, voor een consistente, doelbewuste uitvoering.

Website: planrow.com

