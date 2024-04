PerfectPost is een in Frankrijk gevestigd bedrijf gevestigd in Tours. De missie van PerfectPost is om individuen in staat te stellen het volledige potentieel van LinkedIn te benutten, een platform dat ons dierbaar is. PerfectPost streeft ernaar LinkedIn voor iedereen toegankelijk te maken en kansen op succes te bieden die vergelijkbaar zijn met de kansen die we via dit ongelooflijke netwerk hebben ervaren. Werkt met Linkedin en voegt er functionaliteiten aan toe. * Een stijlbalk: voeg eenvoudig vet, cursief en emoji's toe aan je bericht. * Concepten opslaan: sla deze rechtstreeks op Linkedin op voor uw volgende berichten. * Realtime bereikanalyse: volg de zichtbaarheid van uw bericht om de beste tijden en formaten te identificeren. * En vooral: de regel "zie meer" om te visualiseren waar de "...zie meer" uw bericht zal onderbreken.

Website: perfectpost.social

