Perceptif Insights is een AI-aangedreven softwaretool die bedrijven realtime procesinzichten biedt. De tool is bedoeld om bedrijven te helpen operationele uitmuntendheid te bereiken door gebruikerservaringen te simuleren en te optimaliseren en prioriteiten te stellen voor automatisering. Perceptif Insights maakt gebruik van datagestuurde technologie om onderliggende bedrijfsprocessen te ontdekken en klant-, aanbod-, vraag- en operationele problemen te identificeren. Het platform biedt gebruikers kant-en-klare sjablonen waarin best practices op het gebied van procesverbetering zijn verwerkt, waardoor bedrijven snel van start kunnen gaan en op maat gemaakte oplossingen in hun workflow kunnen opnemen. Door met uiterste nauwkeurigheid op feiten gebaseerde inzichten in de bedrijfsvoering te verkrijgen, stelt Perceptif Insights bedrijven in staat prioriteiten te stellen en veranderingen door te voeren die resulteren in betere bedrijfsresultaten, verbeterde klanttevredenheid en compliance. De automatische procesdetectie van de tool elimineert de noodzaak van handmatige mapping in Visio of PowerPoint, en stelt bedrijven in staat het verschil te vinden tussen hun werkelijke processen en wat zij denken dat er gebeurt, wat tot aanzienlijke bedrijfswaarde kan leiden. Perceptif Insights wordt vertrouwd door klanten, brancheanalisten en partners en biedt branche- en functionele oplossingen waarmee bedrijven zich kunnen vergelijken met hun concurrenten.

Website: perceptif.ai

