Patsnap is een patent- en innovatiedatabase met een wereldwijd bereik. De tool is ontworpen om gebruikers een uitgebreid, intuïtief platform te bieden voor het uitvoeren van octrooionderzoeken. Deze hulpbron is ontwikkeld om teams op het gebied van intellectueel eigendom (IP) en onderzoek en ontwikkeling (R&D) te helpen bij hun werk, samenwerking te bevorderen en de analyse van het concurrentielandschap mogelijk te maken. Met behulp van deze tool kan de gebruiker snel technische oplossingen verkennen en innovatiemogelijkheden begrijpen, een zoekopdracht naar eerdere technieken uitvoeren, IP-inzendingen beoordelen en genereren, en de technologische vooruitgang van concurrenten volgen. Om IP-bescherming te vergemakkelijken, zet Patsnap AI-aangedreven zoek- en analysemogelijkheden in, waardoor de beoordeling van complexe patenten, dossiergeschiedenis en claimwijzigingen wordt vereenvoudigd. De tool vergemakkelijkt ook de optimalisatie van IP-portfolio's via collaboratieve werkruimten met behulp van aangepaste velden. Bovendien gebruikt Patsnap eigen AI voor het automatisch genereren van trefwoorden en het decoderen van technische patentinformatie, waardoor gebruikers de technologie die inherent is aan een patent kunnen begrijpen en soortgelijke technologieën, citaten, afbeeldingen, enz. kunnen ontdekken. met hun precieze referenties. Het heeft ook een intuïtieve werkruimte om samenwerkingen te versnellen en biedt functies zoals opmerkingen, tags en geautomatiseerde meldingen. Patsnap wordt gebruikt door een breed scala aan organisaties, van startups tot Fortune 500-bedrijven, en geeft prioriteit aan de vertrouwelijkheid van gegevens bij haar activiteiten.

Website: patsnap.com

