Alternatieven - Password Crypt

NordPass

nordpass.com

NordPass is een eigen wachtwoordbeheerder die in 2019 werd gelanceerd. Het is bedoeld om gebruikers te helpen hun wachtwoorden te ordenen en notities te beveiligen, door ze op één plek te bewaren: een gecodeerde wachtwoordkluis. Deze service is verkrijgbaar in zowel gratis als premium-versies, hoewe...