Overleaf is een collaboratieve cloudgebaseerde LaTeX-editor die wordt gebruikt voor het schrijven, bewerken en publiceren van wetenschappelijke documenten. Het werkt samen met een breed scala aan wetenschappelijke uitgevers om LaTeX-sjablonen voor officiële tijdschriften en directe indieningslinks te leveren. Overleaf werd oorspronkelijk in 2012 gelanceerd als WriteLaTeX door het bedrijf WriteLaTeX Limited, mede opgericht door John Hammersley en John Lees-Miller. Beiden zijn wiskundigen en werden geïnspireerd door hun eigen ervaringen in de academische wereld om een ​​betere oplossing te creëren voor gezamenlijk wetenschappelijk schrijven. Ze zijn vanaf 2011 begonnen met het ontwikkelen van WriteLaTeX. Ze lanceerden de bètaversie van Overleaf op 16 januari 2014 tijdens hun eerste #FuturePub-evenement in de British Library in Londen. Op 20 juli 2017 nam Overleaf ShareLaTeX over om een ​​gecombineerde community van meer dan twee miljoen gebruikers te creëren. Dit leidde tot de creatie van Overleaf v2, waarbij originele functies van beide werden gecombineerd in één enkel cloudgebaseerd platform gehost op overleaf.com. Overleaf werd geselecteerd als een van de tien teams die deelnamen aan het 2013 Summer's Bethnal Green Ventures (BGV) acceleratorprogramma . Dat programma startte op 1 juli 2013 en duurde 3 maanden. De demodag van dat BGV 2013 zomerprogramma vond plaats op 19 september 2013. Het bedrijf ontving in 2014 strategische investeringen van Digital Science. Overleaf won Innovative Internet Business bij de Nominet Internet Awards 2014 en stond op de 99e plaats in SyndicateRoom's lijst van 2018 van de 100 snelst groeiende bedrijven van Groot-Brittannië. Overleaf is besproken als een hulpmiddel voor het schrijven van wetenschappelijke publicaties in Nature, Science, Red Hats opensource.com en het Duitse IT-magazine heise online. "In 2017 adopteerde CERN, het Europese deeltjesfysica-laboratorium in de buurt van Genève, Zwitserland, Overleaf als zijn favoriete samenwerkingsplatform." Overleaf biedt sjablonen voor indiening bij wetenschappelijke tijdschriften en conferenties. De IEEE en Springer (incl. Nature) vermelden bijvoorbeeld de mogelijkheid voor indiening via Overleaf.

Website: overleaf.com

