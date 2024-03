OneShot is het eerste echte end-to-end autonome prospectieplatform. Onze geavanceerde generatieve AI- en machine learning-technologie automatiseert al het handmatige prospectiewerk, waardoor uw verkoopteam zich kan concentreren op hoogwaardige accounts en activiteiten. OneShot werkt op de achtergrond om potentiële klanten te identificeren, lokaliseren en te bereiken, en geeft dagelijks warme, gekwalificeerde leads aan uw verkoopteam. Het is prospecteren op de automatische piloot. > Geavanceerde ML-algoritmen lokaliseren ICP-signalen die veel verder gaan dan generieke demografische gegevens > Schrijf binnen enkele seconden hyperrelevante outreach op schaal, mogelijk gemaakt door Chat-GPT > Beland elke keer in de inbox en behoud de domeingezondheid met ons intelligente leveringssysteem > Continu geautomatiseerde deep- Dankzij duikanalyses kunt u succes snel identificeren en verdubbelen. Lees meer over hoe OneShot uw uitgaande verkeer een boost kan geven en vraag een demo aan op www.oneshot.ai

Website: oneshot.ai

