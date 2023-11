NZZ Neuen Zürcher Zeitung. De Neue Zürcher Zeitung is een Zwitsers, Duitstalig dagblad, uitgegeven door NZZ Mediengruppe in Zürich. De krant werd opgericht in 1780. Er werd beschreven dat ze een reputatie had als krant van hoge kwaliteit, als de bekende Zwitsers-Duitse krant, en voor objectieve en gedetailleerde rapporten over internationale zaken.

Website: nzz.ch

