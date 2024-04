Alternatieven - Nrby

Fielda

fielda.com

Fielda is een low-code en eenvoudig te gebruiken platform voor mobiele gegevensverzameling en workflowbeheer dat speciaal is gebouwd voor veldactiviteiten. Of uw organisatie nu Field Asset-inspectie, apparaatinstallatieprojecten of eenvoudige gegevensverzameling uitvoert, Fielda kan u helpen op sche...