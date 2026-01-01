Notion is een app voor notities, taken, databases en samenwerking, waarmee gebruikers informatie, projecten en kennis in één werkruimte organiseren.

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Notion is een productiviteits- en werkruimte-app die is ontworpen voor het maken van aantekeningen, projectbeheer, het volgen van taken en het organiseren van kennis. Het combineert pagina's, databases, kalenders en samenwerkingstools in één flexibel platform, waardoor individuen en teams workflows kunnen creëren die aan hun behoeften voldoen.

Gebruikers kunnen gestructureerde notities maken, takenlijsten beheren, projecten volgen en informatie ordenen met aanpasbare sjablonen en gekoppelde databases. Notion ondersteunt ook realtime samenwerking, commentaar, delen en machtigingen, waardoor het geschikt is voor teamplanning, documentatie en interne kennisbanken. Dankzij de op blokken gebaseerde editor kan inhoud worden gerangschikt met tekst, tabellen, checklists, insluitingen en andere elementen in één enkele werkruimte.

De app wordt vaak gebruikt als persoonlijke organisator, teamwiki, inhoudplanner en lichtgewicht hulpmiddel voor projectbeheer. De belangrijkste waarde ligt in het combineren van documentcreatie en databasebeheer in één app, waardoor gebruikers gerelateerde informatie verbonden en toegankelijk kunnen houden op alle apparaten.

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