Withings Health Mate: een fitness-, activiteits- en gezondheidstracker-app. Withings Health Mate is de beste manier om activiteit, slaap, gewicht en meer bij te houden. Je ziet trends, vooruitgang en krijgt coaching om je te helpen in de loop van de tijd te verbeteren. Wat uw gezondheidsdoel ook is, u vindt er ondersteuning voor in de Health Mate-app.

Website: withings.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Withings Health Mate. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.