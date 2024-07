NewsBiscuit werd in september 2006 gelanceerd door John O'Farrell met de nobele doelstellingen om de mondiale armoede uit te roeien, een duurzame vrede in het Midden-Oosten te creëren en een dagelijkse dosis humor te bieden aan verveelde mensen op het werk. Het is een online satirisch nieuws van de website die volgens de New York Times de Britse versie van The Onion was.

Website: newsbiscuit.com

