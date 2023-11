In een wereld waar echte feiten schaars zijn, is er nog nooit zo’n grote behoefte geweest aan een betrouwbare, onpartijdige informatiebron over wat er in de wereld gebeurt – of aan een grotere behoefte aan inspiratie door middel van geweldige ideeën. Van kunstmatige intelligentie tot klimaatverandering, van de nieuwste innovaties op het gebied van de gezondheidszorg tot de mysteries van de kwantumfysica en de menselijke geest: New Scientist behandelt de ideeën en innovaties die er toe doen.

Website: newscientist.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan New Scientist. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.