Nestlé Nespresso S.A., handelend onder de naam Nespresso, is een operationele eenheid van de Nestlé Group, gevestigd in Lausanne, Zwitserland. Nespresso-machines zetten espresso en koffie uit koffiecapsules, een soort vooraf verdeelde container voor eenmalig gebruik, of herbruikbare capsules, van gemalen koffiebonen, soms met toegevoegde smaakstoffen.

Website: nespresso.com

