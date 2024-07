MyShell is een door AI aangedreven chatplatform waarmee gebruikers hun eigen virtuele assistent of robot kunnen creëren en aanpassen. Het platform beschikt over een verscheidenheid aan chattools, zoals vastgezette chats en filters op type, inclusief tools, entertainment en educatie, om de gebruikerservaring te verbeteren. Met de robotwerkplaats van MyShell kunnen gebruikers hun eigen virtuele assistent of robot creëren en aanpassen, waardoor een gepersonaliseerde chatervaring wordt geboden die is afgestemd op hun specifieke behoeften. Het platform wordt ondersteund in meerdere talen, waaronder Engels en Japans, en kan worden geïntegreerd met Telegram, een populaire berichtenapp. Gebruikers kunnen inloggen en zich aanmelden voor het platform om toegang te krijgen tot extra functies, zoals een groter uithoudingsvermogen voor gesprekken. MyShell maakt gebruik van AI-technologie om een ​​intelligente gesprekservaring te bieden en de betrokkenheid van gebruikers te vergroten. Over het geheel genomen biedt MyShell een aanpasbaar en intelligent chatplatform dat gebruikers de mogelijkheid biedt om hun eigen virtuele assistent of robot te creëren en aan te passen. Met een verscheidenheid aan beschikbare chattools en filters kunnen gebruikers hun chatervaring verfijnen om aan hun specifieke behoeften te voldoen. De integratie van het platform met Telegram en de ondersteuning voor meerdere talen maken het toegankelijk voor een bredere gebruikersbasis, en de AI-technologie zorgt voor een intelligente en boeiende gesprekservaring.

Website: myshell.ai

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan MyShell. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.