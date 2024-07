myReach is een door AI aangedreven tool die dient als een persoonlijke kennishub die is ontworpen voor het beheren, organiseren en zoeken naar informatie die door gebruikers is opgeslagen. Het vervangt de noodzaak om door verschillende bureaubladmappen, Google Drive, e-mail of telefoon te zoeken om documenten, notities, contacten en websites te vinden. Gebruikers kunnen al hun belangrijke gegevens eenvoudig op één plek opslaan en opslaan. Daarnaast biedt de tool een AI-assistent die vragen beantwoordt, waardoor gebruikers gemakkelijker informatie kunnen opvragen. Het neurale netwerk van de tool is ontworpen om informatie te extraheren en te leren uit de inhoud van alle opgeslagen items en deze zo te organiseren dat gebruikers ze gemakkelijk kunnen vinden. Met behulp van de AI-assistent kunnen gebruikers informatie vinden door op specifieke trefwoorden te zoeken, vergelijkbaar met het vragen aan een persoonlijke assistent. myReach ondersteunt ook relaties en eigenschappen waarmee gebruikers gegevens kunnen verbinden, structureren en contextualiseren. Gebruikers kunnen informatie in onderwerpen groeperen, tags toevoegen en hun gedachten in een netwerk plaatsen als een mindmap. Hierdoor kunnen gebruikers informatie sneller vinden en gemakkelijk terugvinden. myReach is handig voor studenten, professionals en iedereen die veel gegevens verwerkt en informatie snel en efficiënt moet ophalen. De AI-functies van de tool maken het gemakkelijker om kennis te beheren, tijd te besparen en de productiviteit te verhogen.

Website: myreach.io

