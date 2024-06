Motionlab Platform is de ultieme technologie voor bureaus en merken waarmee u gepersonaliseerde videocommunicatie kunt creëren. Motionlab maakt uw e-mails, mms en app-berichten op steroïden. Met verschillende distributiemogelijkheden van gepersonaliseerde video's bereikt u altijd het maximale potentieel van betrokkenheid bij uw klanten. Gepersonaliseerde video's van Motionlab Platform zijn eenvoudig te integreren. in uw favoriete e-mailplatform, SMS/MMS-oplossingen of aangepaste toepassingen. Gebruik Motionlab Player en laat het hosten en streamen van uw video's aan ons over. Motionlab Player is eenvoudig te integreren. in uw landingspagina dankzij verschillende integraties met de meest gebruikte weboplossingen. Onze speler speelt altijd de juiste video af voor de specifieke kijker. Laat uw klanten betrokken raken bij hun video dankzij CTA-knoppen. Benut het volledige videoproductiepotentieel. Honderden effecten beschikbaar voor uw video dankzij de Motionlab Template Creator AE-extensie. Videokunstenaars gebruiken Motionlab Template Creator AE Extension om dynamische videosjablonen te creëren waarmee ze gegevens en creatieve middelen kunnen combineren tot duizenden unieke gepersonaliseerde video's. Personalisatiekenmerken worden vooraf ingesteld door de gegevensbeheerder. Hierdoor kunnen videokunstenaars zich alleen maar concentreren op videobewerking en de dynamische sjabloonvoorbereiding. Gepersonaliseerde video's scoren een fenomenaal videovoltooiingspercentage, betrokkenheid en klikfrequentie. Meet deze en vele andere statistieken met geïntegreerde statistieken. Met het Motionlab-platform kunt u ook unieke CTA-knoppen gebruiken die uniek zijn voor elke klant

Website: motionlab.io

