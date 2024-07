Mindreader is een AI-tool die is ontworpen om bedrijven te helpen hun vaardigheden op het gebied van klantbeheer en communicatie te verbeteren. Het maakt gebruik van AI-profileringstechnieken die zijn aangeleerd bij toonaangevende banken, verzekerings- en vastgoedbedrijven in Azië. Door gebruik te maken van profielfoto's of digitale sporen van cliënten (zoals berichten op sociale media en chatberichten) analyseert Mindreader de taalkunde en fysionomie om hun psychologische type te voorspellen in vier categorieën: Ridder, Ontdekker, Healer en Tovenaar. De tool biedt gepersonaliseerde inzichten en aanbevelingen voor verschillende communicatiescenario’s, variërend van aanpak tot bezwaarafhandeling. Het helpt gebruikers te begrijpen wat de beste manier is om met klanten om te gaan op basis van hun persoonlijkheidskenmerken, voorkeuren en communicatiestijlen. Het doel van Mindreader is om de communicatie te verbeteren en barrières weg te nemen door het profiel van elke klant te ontdekken en zich eraan aan te passen. Getuigenissen van klanten hebben de voordelen van het gebruik van Mindreader benadrukt, zoals het effectiever sluiten van deals, het begrijpen van de taal en voorkeuren van klanten, en het besparen van tijd en moeite bij het presenteren van informatie. De tool is ook in verschillende media te zien geweest. Bedrijven die Mindreader gebruiken, kunnen conflicten minimaliseren, het personeelsbehoud verbeteren en tijd besparen door presentaties te ontwerpen die resoneren met klanten en een beroep doen op hun onderbewustzijn. De tool distilleert fysionomie en taalkunde in praktische hulpmiddelen die de communicatie verbeteren. Voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen kunnen gebruikers de Mindreader-website bezoeken of rechtstreeks contact opnemen met het team.

Website: themindreader.ai

