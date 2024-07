Medgic is een praktisch, door AI aangedreven platform dat gebruikers de mogelijkheid biedt huidziekten te scannen, analyseren en detecteren. Het stelt gebruikers in staat gebruik te maken van kunstmatige intelligentietechnologie voor het mogelijk diagnosticeren van huidgerelateerde problemen. Het driestapsproces is gebruiksvriendelijk en vereist dat gebruikers eenvoudigweg het betreffende huidgebied scannen, dit indienen voor AI-analyse en detectieresultaten ontvangen. Medgic is niet alleen een hulpmiddel, maar ook een kanaal voor gemak en snelle voorlopige diagnose, wat nuttig kan zijn bij vroege detectie of voor het begeleiden van een consult bij een zorgverlener. Het is toegankelijk als een webgebaseerde applicatie en kan ook worden gedownload via de app store van Google en Huawei, geschikt voor een breed scala aan gebruikers. Het platform ondersteunt meerdere talen, waaronder Engels, Spaans, Frans, verschillende Chinese dialecten, Indonesisch, Vietnamees, Japans, Portugees, Hindi en Bengaals, waardoor het geschikt is voor wereldwijde toegankelijkheid. Let op: hoewel Medgic een nuttig hulpmiddel biedt voor de analyse van huidproblemen, vervangt het geen professioneel medisch advies. Bij ernstige zorgen of bevestigingen moeten medische professionals worden geraadpleegd.

Website: medgic.co

