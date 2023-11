Mately is een eenvoudige tool waarmee individuen en kleine teams hun contacten kunnen beheren. Onze missie is om teams de mogelijkheid te bieden hun grootste troef – hun contacten – te benutten met een eenvoudige en gebruiksvriendelijke app. Ons doel is om de referentieoplossing te worden voor zowel mensen die behoefte hebben aan persoonlijke CRM als voor teams die met veel contacten moeten werken (startups, investeerders, HR/recruiters, verkopers, PR/marketing/eventmanagers, enz.).

Website: mately.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Mately. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.