Punto Fa, S.L., handelend onder de naam Mango, is een Spaans kledingontwerp- en productiebedrijf, opgericht in Barcelona, ​​Spanje door de broers Isak Andic en Nahman Andic. Mango is een internationaal bekende multinational die dames- en herenkleding en accessoires ontwerpt, produceert en op de markt brengt.

Website: shop.mango.com

