Lithic maakt het eenvoudig om betaalkaarten te maken om uitgaven mogelijk te maken en te controleren. De toegankelijke bouwstenen van Lithic zijn ontworpen voor ontwikkelaars en verkorten de time-to-market, ontsluiten nieuwe inkomstenstromen en schalen mee met uw evoluerende bedrijf. Of u nu betaalkaarten voor uw klanten maakt, de backoffice-activiteiten optimaliseert of uitbetalingen vereenvoudigt, met Lithic kunt u eenvoudig aan de slag zonder lange MSA's of verkoopdemo's te moeten doorlopen. De prijzen zijn eenvoudig, zonder dure maandelijkse kosten.

Website: lithic.com

