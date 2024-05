Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

LitCommerce is een verkooptool voor meerdere kanalen waarmee u één hoofdwinkel kunt integreren met meerdere verkoopkanalen. Het stelt gebruikers in staat om het gegevensbeheer te centraliseren en alle kanalen te beheren vanuit één dashboard. U kunt de tool gebruiken om producten van het ene platform naar het andere te vermelden en verbindingen tot stand te brengen tussen de kanaalvermeldingen en de overeenkomstige hoofdwinkelproducten om ze gesynchroniseerd te houden in prijs, voorraad, bestellingen en vele andere synchronisatieopties!

Website: litcommerce.com

