Laiye is de pionier van het Work Execution System, een zakelijk en technologisch raamwerk gebouwd rond synergie tussen menselijke en digitale werknemers. De software van Laiye brengt in één platform de uiteenlopende tools samen die bedrijven gebruiken om digitale taken uit te voeren, zoals Intelligent Document Processing (IDP), Conversational AI, Process Mining, Intelligent Automation en andere. Daarnaast zullen Large Language Models en Foundation Models worden ingezet bij het ontwerp en het creëren van use-cases, wat de ontwikkeling en de time-to-value voor klanten zal versnellen. Laiye is gebouwd op het uitgangspunt van een open ecosysteem en helpt bedrijven de technologieën waarover ze al beschikken te optimaliseren. Laiye is het eerste bedrijf in zijn branche dat zich ertoe verbindt 100% van de licentiekosten terug te betalen als de overeengekomen bedrijfsresultaten niet worden behaald.

Website: laiye.com

