Krishna.com is een website over Krishna, aangeboden door BBT Online Ministry Inc, een non-profitorganisatie met als doel de leringen van Heer Krishna op internet te delen en tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften en interesses van studenten en docenten. , geleerden, spirituele zoekers, de hindoegemeenschap, toegewijden en iedereen die geïnteresseerd is in het praktische spirituele leven. De informatie op Krishna.com is gebaseerd op heilige teksten, waaronder de Bhagavad-gita, Srimad-Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita en gerelateerde Vaishnava-geschriften, vertaald uit het Sanskriet en Bengaals met uitgebreid commentaar door onze spiritueel leraar Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, de Oprichter-Acharya van de International Society for Krishna Consciousness. We faciliteren ook de internetdistributie van spirituele literatuur uitgegeven door de Bhaktivedanta Book Trust (BBT). Onze spirituele principes en voorschriften zijn die van de International Society for Krishna Consciousness, samengevat in zeven doeleinden.

