Kodacy is een educatief platform ontwikkeld door Scientific Platforms And Cosmic Explorations (SPACE). Het platform heeft als doel betaalbaar en toegankelijk onderwijs te bieden voor iedereen, waar ook ter wereld. Via zijn innovatieve producten en speciaal ontworpen cursussen biedt Kodacy online cursussen via een virtueel platform om tijdsonafhankelijk leren voor iedereen mogelijk te maken!

Website: kodacy.com

