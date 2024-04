Geef uw volgers op Instagram een ​​boost en zet uw volgers om in klanten. Kicksta brengt je in contact met de mensen die houden van wat je doet, en Kicksta blinkt uit in het helpen van het genereren van inkomsten uit die relaties - op een grote manier - op Instagram. De op maat gemaakte campagnes van Kicksta zorgen ervoor dat deze mensen deel uitmaken van uw ideale doelgroep – dat wil zeggen, de mensen die geïnteresseerd zijn in het kopen bij uw bedrijf. Kicksta begrijpt dat het bereiken van mensen in de wereld van Instagram meer omvat dan alleen het aantal volgers. Kicksta zorgt ervoor dat u de dingen op de juiste manier doet, op de relevante manier: u richt zich op de juiste trefwoorden, mensen en hashtags om ervoor te zorgen dat uw marketinginspanningen succesvol zijn. Kicksta's betrokkenheidsproces omvat onderzoek, targeting, outreach en betrokkenheidsanalyses - evenals Kicksta's unieke Influencer Marketing-aanbod - om uw doelgroepvolgers te identificeren, uw relevante volgersnetwerk exponentieel te schalen en te vergroten, en uw volgers om te zetten in dollars. Dat betekent dat er een nieuw marketingkanaal wordt ontgrendeld en dat er meer gesprekken over uw merk worden gevoerd, terwijl u merkbekendheid en -waarde genereert op een veel hoger niveau dan nu - en dat allemaal zonder dat u er ook maar iets voor hoeft te doen.

