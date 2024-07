Keyframes Studio is een alles-in-één online video-editorplatform dat gespecialiseerd is in het maken van video's die specifiek zijn afgestemd op sociale media. Het elimineert de noodzaak van tijdrovend onderzoek naar beeldverhoudingen en zware videobewerkingssoftware, en biedt een intuïtieve en efficiënte oplossing voor makers van inhoud. Het platform maakt gebruik van AI-technologie om het videocreatieproces te vereenvoudigen en biedt een verscheidenheid aan functies om de kwaliteit en betrokkenheid van video's te verbeteren. Met Keyframes Studio kunnen gebruikers hun bestaande inhoud eenvoudig met slechts een paar klikken opnieuw gebruiken. Het platform biedt automatische keyframe-creatie en pakkende ondertitels, mogelijk gemaakt door AI-algoritmen. Het integreert ook een bibliotheek met stockfoto's, video's en virale geluiden om extra elementen toe te voegen en de visuele aantrekkingskracht van video's te vergroten. Samenwerking verloopt moeiteloos via het platform, omdat gebruikers hun teamleden kunnen uitnodigen om samen aan projecten te werken. De werkruimte ondersteunt onbeperkt projecten en biedt de mogelijkheid om werk op te slaan en op een later tijdstip verder te gaan. Bovendien biedt Keyframes Studio een merkkitfunctie, waarmee digitale bureaus hun merkinspanningen kunnen stroomlijnen. Het bewerkingsproces is eenvoudig en toegankelijk gemaakt voor gebruikers van alle ervaringsniveaus. Keyframes Studio biedt een eenvoudig te gebruiken editor met functies zoals formaat wijzigen, bijsnijden, bijsnijden, zoomen en live preview. Het ondersteunt het automatisch genereren van ondertitels in meerdere talen en biedt opties voor het markeren van woorden in karaoke-stijl. Of gebruikers nu contentmakers, digitale bureaus of individuen zijn die video's willen maken, Keyframes Studio biedt een uitgebreide oplossing waarmee gebruikers video's van hoge kwaliteit kunnen maken die zijn geoptimaliseerd voor sociale-mediaplatforms.

Website: keyframes.studio

