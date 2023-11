Kendis is een digitaal programmabord dat wordt gebruikt voor het plannen en beheren van Agile Release Trains, Releases en Portfolio. Organisaties voorzien van perfecte en directe visualisatie tijdens hun Program of Solution Increment. Kendis integreert met JIRA en biedt realtime synchronisatie in twee richtingen. Kendis Board kan gebruikt worden voor; P.I-planning (SAFe), planning van gedistribueerde teams, bijhouden van afhankelijkheid, releasebeheer, oplossingstrein (SAFe), portfoliobeheer

Website: kendis.io

