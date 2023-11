Kalshi is een uitwisseling waarbij mensen handelen op basis van de uitkomst van gebeurtenissen. Onze visie is om mensen in staat te stellen op basis van hun mening te handelen en dagelijkse risico's af te dekken. Kalshi zal de handel in evenementencontracten op een CFTC-gereguleerde beurs ondersteunen.

Website: kalshi.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Kalshi. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.