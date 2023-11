KHN (Kaiser Health News) is een nationale redactiekamer die diepgaande journalistiek over gezondheidskwesties produceert. Samen met Policy Analysis and Polling is KHN een van de drie belangrijkste operationele programma's bij KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is een erkende non-profitorganisatie die informatie over gezondheidskwesties aan het land verstrekt. KHN rapporteert over hoe het gezondheidszorgsysteem – ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen, verzekeraars, overheden, consumenten – werkt. Naast deze website worden onze verhalen gepubliceerd door nieuwsorganisaties door het hele land. Onze site bevat ook dagelijkse samenvattingen van belangrijk nieuws over de gezondheidszorg.

