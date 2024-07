JobtitlesAI is een AI-aangedreven systeem dat is ontworpen om de classificatie van functietitels te stroomlijnen en te automatiseren. Het werkt door functietitels in twee hoofdgroepen te categoriseren, namelijk veld (zoals verkoop, financiën, IT) en functie (inclusief leidinggevende, management, assistent). Dit onderscheid helpt entiteiten hun leadkwalificatie te automatiseren en profielen effectief te prioriteren. Daarnaast kan het worden gebruikt om uw Customer Relationship Management (CRM)-systeem op te schonen en vacatures te organiseren. Een van de belangrijkste kenmerken van JobtitlesAI is de machine-learning API die in staat is een verscheidenheid aan functietitels te begrijpen en te sorteren. Deze tool benadrukt het potentieel van AI en machine learning om HR-gerelateerde gegevens effectiever te verwerken dan traditionele filters en formules. Gebruikers kunnen JobtitlesAI gemakkelijk toepassen met behulp van de functie 'IMPORTDATA()' om functietitels in spreadsheets te categoriseren. Het biedt ook een uitbreiding voor HubSpot-gebruikers waarmee ze met één klik hun volledige CRM kunnen kwalificeren. Bovendien kunnen gebruikers een CSV-bestand met een functietitelkolom uploaden en een gekwalificeerd bestand terugkrijgen. JobtitlesAI ondersteunt meerdere talen en voldoet aan de AVG, waardoor gebruikersgegevens volledig geanonimiseerd zijn.

Website: jobtitlesai.com

