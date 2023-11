Jobkitten is een eenvoudig te gebruiken webapp waarmee u samen met collega's sollicitanten kunt verzamelen, volgen en beoordelen. Gemaakt voor kleine bedrijven en ondernemers, zodat u de rompslomp van het verzamelen van sollicitaties uit een e-mailinbox en het rondsturen tussen collega's kunt vergeten. Met Jobkitten kunt u de sollicitanten beoordelen en becommentariëren in een nette kleine feed, die gemakkelijk kan worden gesorteerd en doorzoekbaar. De app is geoptimaliseerd voor mobiel en het beste van alles: GRATIS (voorlopig)!

Website: jobkitten.com

