Interactly.video is het eerste in zijn soort, zonder codering, interactief en gepersonaliseerd platform voor het maken van video's, dat enorme waarde aan bedrijven levert door gebruik te maken van interactieve video's in alle mogelijke vormen, of het nu op de website, e-mails, ondersteuning en onboarding enz. kan zijn. Marketeers kunnen gebruik het om leads te betrekken en te kwalificeren op website, e-mails en sociale media. Het pre-salesteam bij SaaS-bedrijven kan het gebruiken voor de pre-kwalificatie van leads, het standaardiseren van de demo's en het sneller sluiten van deals dan voorheen.

Website: interactly.video

