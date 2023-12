De dockdeurplanningstool van IntelliTrans, DockMaster℠, is een op SaaS gebaseerde applicatie die de realtime zichtbaarheid biedt die nodig is om het plannen van dockafspraken eenvoudiger en nauwkeuriger te maken. Door DockMaster te gebruiken kunnen verladers en vervoerders de communicatie verbeteren en fouten verminderen, de arbeidsplanning verbeteren en rapportagetools gebruiken om de prestaties te meten. Verladers gebruiken DockMaster om ophalingen en leveringen door hun geselecteerde vervoerders te plannen en ze naar een vooraf toegewezen laad- of losdeur te leiden. En vervoerders kunnen via DockMaster snel en eenvoudig dockafspraken plannen zonder tijdrovende telefoongesprekken te voeren. • Automatische of interactieve planning (naar keuze) • Efficiënte, realtime zichtbaarheid en communicatie • Aanpassing van bedrijfsregels • Cyclustijd en andere soorten prestatierapportage • Configureer binnen enkele minuten een afsprakenboek voor elke locatie op basis van de bedrijfsregels van die locatie o 2 deuren of 200 deuren o 4 uur per weekdag of 24 uur/7 dagen per week • Zorg ervoor dat transporteurs rechtstreeks vanuit hun browser kunnen plannen of goedkeuring nodig hebben voor de gevraagde afspraak • Geef inter- of intra-bedrijf inzicht in de laadstatus – een zegen voor de klant zelf service • Gebruik planning als onderdeel van een uitgebreide IntelliTrans TMS-oplossing, of gebruik deze als een zelfstandige oplossing • Gebruik uitgaande en daaropvolgende inkomende planning om voorafgaande verzendmeldingen en bewijs van levering te bieden, zowel in de supply chain als verderop in de supply chain

