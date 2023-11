Humata is als GPT voor uw bestanden. Vraag AI alles over uw gegevens. Stel vragen over uw gegevens en krijg direct antwoorden, mogelijk gemaakt door AI. Leer, vat samen, synthetiseer en extraheer waardevolle gegevens 100x sneller uit uw bestanden.

Website: humata.ai

