Holovolo is een AI-aangedreven tool voor het maken van meeslepende volumetrische VR180-video's en -foto's, evenals voor stabiele 3D-diffusie voor Quest en WebVR. Hiermee kunnen gebruikers hun eigen foto's en VR180-inhoud uploaden, maar ook door bestaande creaties van anderen bladeren. De door AI gegenereerde inhoud van Holovolo omvat populaire, meest bekeken en nieuwste video's en foto's van verschillende makers. Voorbeelden van inhoud zijn onder meer een virtual reality-pianooptreden, een pirateninvasie in Yorktown, Virginia, een cyberpunk-neontuinendistrict in Tokio, een spiraalvormige wijzerplaat, een man in winterkleren die een besneeuwde heuvel oploopt en een zee van Izukyu-Shimoda. De tool heeft ook een inhoudsgids en EULA. Holovolo is een geweldig hulpmiddel waarmee gebruikers meeslepende virtual reality-inhoud kunnen creëren en verkennen.

Website: holovolo.tv

