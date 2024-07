Harvey is een AI-platform dat speciaal is ontworpen voor de juridische sector en dat op maat gemaakte tools biedt voor elite advocatenkantoren. Harvey maakt gebruik van grote taalmodellen die zijn getraind in complexe juridische taken en verfijnt deze vervolgens met domeinexpertise, waardoor het in staat wordt gesteld om juridische uitdagingen met hoge inzet in alle praktijkgebieden, jurisdicties en rechtssystemen aan te pakken. Het platform biedt een reeks producten om verschillende juridische workflows uit te breiden, waaronder onderzoek en documentanalyse. Met Harvey kunnen gebruikers ingewikkelde onderzoeksvragen beantwoorden op basis van vertrouwde wet- en regelgeving, en verschillende soorten juridische documenten creëren, analyseren, vergelijken en bevragen in natuurlijke taal. Harvey biedt ook een beheerfunctie die advocaten een ongekend inzicht geeft in de productiviteit van hun kantoor, waardoor ze het werk kunnen volgen dat op het platform is gemaakt per advocaat, cliëntaangelegenheid, praktijkgebied, enz. Deze functie zorgt voor een fijnmazige controle over het gebruik en de herkomst van gegevens. Harvey geeft prioriteit aan beveiliging en implementeert hoge normen uit de sector via de implementatie op Microsoft Azure, zodat de gegevens van het bedrijf altijd veilig zijn. Bovendien biedt het uitgebreide beveiligingsaccreditaties en wordt het geadviseerd door topbeveiligingsexperts.

Website: harvey.ai

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Harvey. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.