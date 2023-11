Handy is het toonaangevende platform voor het verbinden van personen die op zoek zijn naar huishoudelijke diensten met hoogwaardige, vooraf gescreende onafhankelijke dienstverleners. Van huishoudhulp tot klusjesmandiensten: Handy matcht wekelijks duizenden klanten direct met de best beoordeelde professionals in steden over de hele wereld. Met een naadloos boekingsproces van 60 seconden, veilige betaling en ondersteund door de Handy Happiness Guarantee, is Handy de gemakkelijkste en handigste manier om diensten aan huis te boeken.

Website: handy.com

