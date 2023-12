Elke dag nieuwe hacks. Hackaday biedt elke dag nieuwe hacks van overal op internet. Onze speelse posts zijn de gouden standaard op het gebied van entertainment voor ingenieurs en techniekliefhebbers. We nemen de term ‘hacken’ terug, die in de publieke opinie verzuurd is. Hacken is een kunstvorm die iets gebruikt op een manier waarop het oorspronkelijk niet bedoeld was. Deze zeer creatieve activiteit kan zeer technisch zijn, eenvoudigweg slim, of beide. Hackers koesteren de glorie van het bouwen ervan in plaats van het te kopen, het repareren ervan in plaats van het weg te gooien, en het plunderen van hun rommelbakken voor nieuwe projecten elke keer dat ze even verderop iets kunnen stelen. Onze voorpagina is een mix van hacks uit de hele community en onze eigen originele inhoud. Wij streven ernaar de vrije en open uitwisseling van ideeën en informatie te bevorderen. We leiden degenen op die net de kunst van het hacken leren, en bieden inspiratie voor de doorgewinterde veteranen. Wees niet verlegen; Als je wilt pronken met je project, of iets leuks van iemand anders hebt gevonden dat het waard is om gedeeld te worden, stuur ons dan een link!

