Grit is een AI-tool die het proces van het oplossen van technische schulden in code automatiseert. Het bereikt dit door statische analyse te combineren met machine learning-technieken om pull-requests te genereren die code opschonen en migreren naar de nieuwste frameworks. De tool biedt gebruikers de mogelijkheid om hun eigen migraties te schrijven of standaardmigraties te gebruiken die beschikbaar zijn. Door codemigraties en afhankelijkheidsupgrades op de automatische piloot te zetten, helpt Grit tijd te besparen en de snelheid van ontwikkelaars te verbeteren. Het stelt softwareteams met hoge snelheid in staat sneller te handelen door onderhoudstaken te automatiseren, waardoor ze migraties tot tien keer sneller kunnen voltooien dan handmatige inspanningen. Grit is toegankelijk vanaf meerdere platforms, waaronder GitHub, VS Code en de opdrachtregel, waardoor een naadloze integratie in bestaande workflows wordt gegarandeerd. De tool wordt vertrouwd door bètaklanten en heeft met succes tienduizenden wijzigingen gegenereerd. De onderliggende technologie van Grit is gebaseerd op machine learning en statische analyse. De tool maakt gebruik van patroonmatching om codegebieden te identificeren die moeten worden gemigreerd of opgeschoond. Het kan bijvoorbeeld JavaScript naar TypeScript converteren, klassecomponenten naar functionele componenten converteren en JavaScript naar pijlfuncties converteren. Grit ondersteunt ook migraties van AngularJS naar Angular. Over het geheel genomen is Grit een krachtig hulpmiddel dat het proces van het oplossen van technische schulden en het upgraden van code stroomlijnt door gebruik te maken van de mogelijkheden van machine learning en statische analyse.

Website: about.grit.io

