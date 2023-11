Een AI-first notebook, gebaseerd op uw eigen documenten, ontworpen om u te helpen sneller inzichten te verkrijgen. NotebookLM is een experimenteel product dat is ontworpen om de kracht en belofte van taalmodellen in combinatie met uw bestaande inhoud te gebruiken om sneller kritische inzichten te verkrijgen. Zie het als een virtuele onderzoeksassistent die feiten kan samenvatten, complexe ideeën kan uitleggen en kan brainstormen over nieuwe verbanden – allemaal op basis van de bronnen die u selecteert. Een belangrijk verschil tussen NotebookLM en traditionele AI-chatbots is dat u met NotebookLM het taalmodel in uw aantekeningen en bronnen kunt ‘gronden’. Door de bron te aarden ontstaat effectief een gepersonaliseerde AI die op de hoogte is van de informatie die voor u relevant is. Vanaf vandaag kunt u NotebookLM koppelen aan specifieke Google Documenten die u kiest, en binnenkort zullen we extra formaten toevoegen.

Website: notebooklm.google.com

