Stap over op het Google Fi Unlimited- of Flexibel-abonnement en ontvang supersnelle data en sms-berichten in het buitenland, onbeperkte tethering en meer, zonder extra kosten. Geen contracten of opzegkosten, dus je kunt op elk moment lid worden of opzeggen.

Website: google.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Google Fi. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.