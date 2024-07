Gnod is een op AI gebaseerde tool die gebruikers wil helpen nieuwe inhoud te ontdekken op verschillende gebieden, zoals muziek, kunst, literatuur, films en producten. Het platform maakt gebruik van geavanceerde algoritmen om bands, artiesten, auteurs, films en producten voor te stellen op basis van de interesses en voorkeuren van de gebruiker. Het platform biedt meerdere projecten, zoals Music Map, Literature Map, Movie Map en zoekmachinevergelijking, waarmee gebruikers kunnen navigeren en hun interesses kunnen verkennen met een toeristisch georiënteerde aanpak. Gnod biedt ook een grafiek die een visuele weergave van producten op een nieuwe en boeiende manier presenteert. Gebruikers kunnen elke keer dat ze het platform gebruiken een zoekmachine selecteren voor betere en meer gepersonaliseerde zoekresultaten. Gnod trekt maandelijks meer dan 300.000 gebruikers en breidt zijn gebruikersbestand voortdurend uit. Gnod is gemaakt door Marek Gibney en bouwt zijn diensten rond zijn interesse in kunstmatige intelligentie en nieuwe gebruikersinterfaces. Over het geheel genomen biedt Gnod een one-stop-shop voor alle soorten inhoudsontdekking en biedt het een unieke gebruikerservaring die gebruikers helpt nieuwe dingen te verkennen en te ontdekken.

Website: gnod.com

